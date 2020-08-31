ПАО “Дорогобуж” модернизировал агрегат аммиака. Фото: администрация Смоленской области.

Предприятие является ведущим экспертом химической промышленности в Смоленской области. В 2017 году ПАО “Дорогобуж” смог привлечь крупные инвестиции в размере 5 миллиардов рублей на модернизацию производства аммиака.

Агрегат аммиака запущен, производительность вышла на проектную мощность 2,1 тысячи тонн в сутки. Кроме этого, у нас в планах в начале следующего года начать строительство нового комплекса по производству сложных минеральных удобрений, - рассказал во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского в район исполнительный директор ПАО “Дорогобуж” Олег Тихонов.

В администрации региона отмечают, что модернизация позволила сохранить рабочие места и не оставить работников без зарплаты.