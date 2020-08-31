В Смоленске вандалы испортили граффити с изображением Юрия Гагарина. Фото: ВКонтакте.

Граффити с изображением первого космонавта, нанесенное на фасаде одного из домов на улице Большая Советская, закрашивают краской. Такое решение приняли художники после того, как портрет Гагарина испортили вандалы.

- Стена, где Оскар Сопедо Сото нарисовал космонавта находится на проходном месте, ее мы приведем в порядок в ближайшее время, - пообещали сотрудники Автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, науки, спорта и здоровья "Смола". - И нарисуем новый портрет Юрия Гагарина.

Пока не известно, будет ли портрет космонавта на том же месте, где колумбийский художник изобразил космонавта, либо граффити станет более масштабным и, например, украсит фасад одного из домов на проспекте Гагарина.