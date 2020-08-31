Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком в Смоленске. Фото: Андрей СМИРНОВ.

Смертельное ДТП произошло на улице Седова в Смоленске 30 августа. Около 15.45 в районе дома №33А 43-летний водитель "Фокуса" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу машине «Шакман» под управлением водителя 1983 года рождения.

Грузовик перевернулся на обочине, а легковушка в секунды прекратилась в груду металла.

- В результате сильного удара водитель "Форда" получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

За рулем иномарки находился сотрудник Смоленского отделения МЖД.