Смолянку отправили под стражу за убийство своего ребенка. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летней жительнице Сафонова, которая подозревается в убийстве своего 6-месячного ребенка.

Напомним, не сумев успокоить плачущего малыша, мать засунула ему в рот бумажные салфетки и лишила возможности свободно двигаться. Через некоторое время ребенок скончался.

- Следователи продолжают проводить комплекс запланированных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств убийства ребенка. Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Известно, что у женщины есть еще один малолетний ребенок.