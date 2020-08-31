В Сафоновском районе привели в порядок могилы героев. Фото: Андрей Смирнов.

Группа доброхотов привела в порядок несколько могил на сельском кладбище в Сафоновском районе, за которыми со временем некому стало ухаживать. Могилы участников Великой Отечественной войны заросли травой и кустарником. К ним давно никто не приходил, не приносил цветы. Добровольцы убрали мусор, покрасили ограды, обновили надгробия, выполнили другие необходимые работы, как это бывает, когда умерших приезжают навестить родные люди.

В этот раз к движению доброхоты присоединились бойцы нового поискового отряда «Следопыт», влившегося с этого года в областное поисковое движение. Этот отряд создан в региональном управлении Следственного Комитета Российской Федерации.

- Мы должны чтить память, мы должны говорить спасибо тем людям, которые воевали и которые одержали победу, наверное, в самой страшной войне, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

Напомним, что акция партии «Единая Россия» «Доброхоты» прошла в рамках региональной Вахты Памяти. В связи пандемией в текущем сезоне полевые поисковые работы были скорректированы. Тем не менее работа велась и есть результаты.

По словам депутата регионального парламента, руководителя областного поискового движения Нины Куликовских, с 1 января по 1 июля только силами смоленских поисковиков подняты останки 861 воина. На сегодня эта цифра еще больше.

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На Вахте Памяти работают бойцы 6 поисковых отрядов из города Смоленска, из Сафоново и соседнего Холм-Жирковского района. Ребят не так много, но за первый день они подняли 9 бойцов, останки которых размещены на временное хранение у поклонного креста. А всего за межсезонье ребятами поднято в этих местах более 100 советских солдат, уточнила Нина Куликовских.