Смоленский «Конкорд» увеличит мощности. Фото: администрация Смоленской области.

Предприятие продолжает динамично расширяться и планирует реализовать ряд новых инвестиционных проектов. Например, в сфере производства биоразлагаемых материалов, огнестойких пластмасс и пр. Их осуществление, в том числе, будет способствовать развитию импортозамещения, - отметил Генеральный директор предприятия Михаил Осокин на встрече с губернатором Алексеем Островским.

Напомним, продукция «Конкорд» применяется не только в производстве защитных оболочек и заполнителей пожаробезопасных кабелей, но и в производстве аксессуаров для автомобилей, подошвы для обуви, а также производстве материалов для нанесения дорожной разметки. В группе компаний трудится более 700 человек.

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