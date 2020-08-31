5-летний ребенок погиб после столкновения катеров в Смоленской области. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

5-летний ребенок погиб после столкновения двух катеров в Смоленской области. Причем одним из них управлял его отец.

Трагедия произошла днем 20 августа на частной базе в деревне Аржаники Гагаринского района. Глава семейства приехал из Москвы со своей семьей и решил покататься на катерах по акватории Яузского водохранилища. На одном катере под управлением охранника был ребенок с мамой, на другом — глава семейства. Во время катания мужчина не справился с управлением катера и носовой частью ударил по катеру, где находилась его семья.

Женщина и ребенок получили травмы, спасти мальчика не удалось, сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело.