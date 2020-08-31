Дорогу к Алтуховке в Смоленске хотят начать строить в 2021 году

Дорогу к Алтуховке в Смоленске хотят строить в 2021 году. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске построят дорогу, которая свяжет Киселевку и Алтуховку с федеральной трассой “Смоленск-Брянск”, сообщает администрация региона.

Протяженность новой дороги составит 1,7 км. На ее строительство понадобится около 200 млн. рублей. Работы начнутся уже в 2021 году и продолжится в 2022-м.

- Учитывая важность данного объекта, требую, чтобы все работы начались вовремя, выполнялись максимально качественно и при надлежащих погодных условиях”, - сказал губернатор.

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