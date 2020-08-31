В Смоленске модернизируют Верхне-Ясенный водозабор. Фото: администрация Смоленской области.

Верхне-Ясенный водозабор принадлежит предприятию “Горводоканал” и предназначен для добычи воды из разных источников.

Сейчас вода в Смоленске обладает повышенной жесткостью. И обновление водозабора позволит улучшить качество водоснабжения примерно у трети смолян. Также будет установлена станция водоочистки.

Строительные работы должны начаться в 2022 году, сообщает администрация региона.

Напомним, что весной 2019 года на Верхне-Ясенном водозаборе произошла авария, оставившая без воды Ленинский район Смоленска.