В Смоленске дорогу к школе №17 хотят отремонтировать. Фото: администрация Смоленской области.

Дорогу к 17-й школе планируют отремонтировать в 2021 году. Такое указание дал глава региона Алексей Островский во время рабочей поездки в учреждение.

Также будет благоустроена прилегающая территория.

- Я дам поручение зарезервировать денежные средства на следующий календарный год, чтобы направить их на ремонт подъездной дороги к школе и благоустройство прилегающей территории, - сказал Алексей Островский.

Ранее была отремонтирована дорога к 33-й школе, также накануне Дня знаний были обновлены ступени, ведущие в учреждение.

Кроме того, "КП" также сообщала сроки строительства дороги через Алтуховку. Ее хотят начать строить в 2021 году. Таким образом, микрорайон Киселевка и деревня будет связана с федеральной трассой.