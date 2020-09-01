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Новое оборудование планируют приобрести для Ельнинской ЦРБ

Ранее учреждение получило средства на установку нового лифтового оборудования и направлены средства на ремонт ФАПа
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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Новое оборудование планируют приобрести для Ельнинской ЦРБ. Фото: pixabay.com.

Новое оборудование планируют приобрести для Ельнинской ЦРБ. Фото: pixabay.com.

Обновление материально-технической базы ждет Ельнинскую ЦРБ. О каких конкретно приобретениях идет речь, не сообщается.

Между тем, губернатор Алексей Островский дал поручение запланировать приобретение маммографа, которого не хватает в больнице. Оборудование собираются закупить в 2021 году в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

Ранее губернатор дал поручение, чтобы для школ были приобретены антисептики и приборы для измерения температуры учащимся.