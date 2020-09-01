Новое оборудование планируют приобрести для Ельнинской ЦРБ. Фото: pixabay.com.

Обновление материально-технической базы ждет Ельнинскую ЦРБ. О каких конкретно приобретениях идет речь, не сообщается.

Между тем, губернатор Алексей Островский дал поручение запланировать приобретение маммографа, которого не хватает в больнице. Оборудование собираются закупить в 2021 году в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

Ранее губернатор дал поручение, чтобы для школ были приобретены антисептики и приборы для измерения температуры учащимся.