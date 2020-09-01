Смоленские школы ждут внеплановые проверки. Фото: pixabay.com.

В течении двух недель образовательные учреждения будут проверять на наличие горячих обедов для школьников. Такое заявление сделал губернатор Алексей Островский, посетив накануне Дня знаний среднюю школу № 17 имени Героя России А.Б. Буханова.

- Каждый директор должен быть готов к тому, что в течение двух ближайших недель я намерен осуществить внеплановое посещение общеобразовательных учреждений с этой целью, - заявил глава региона. - В случае невыполнения указа руководители учебных заведений будут уволены.

Ранее “КП” сообщала, что учащиеся в обязательном порядке должны получать горячее питание. При этом пока непонятно, как учреждения это будут реализовывать на практике, ведь из-за пандемии руководители школ получили указание избегать скопления детей.