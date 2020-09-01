В Рославльском районе состоится региональный конкурс на лучшего пахаря. Фото: pixabay.com.

В деревне Козловка Рославльского района пройдет региональный конкурс «Лучший пахарь Смоленской области 2020», организованный при поддержке Администрации Смоленской области. Основная цель мероприятия – популяризация профессии механизатора, а также внедрение в производство современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Отбор будет осуществляться в трех номинациях: «Молодые специалисты», «Специалисты», «Учебные заведения». В нем примут участие конкурсанты из ведущих сельскохозяйственных организаций всех муниципальных образований региона, в числе которых Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, Козловский многопрофильный аграрный колледж, Техникум отраслевых технологий, Гагаринский многопрофильный колледж.

Кроме того, на площадке мероприятия будет действовать выставка сельскохозяйственной техники и оборудования, которую посетят представители фирм-поставщиков отечественной и импортной сельскохозяйственной техники из Москвы, Смоленской, Калужской, Воронежской областей и Республика Беларусь.

Впервые в рамках конкурса состоятся гонки на мотоблоках. Также для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.

Состязания откроются 5 сентября в 9:00 на поле Козловского многопрофильного аграрного колледжа возле автодороги А-130 (обход Рославля, 5-й километр).