13 «Клубов золотого возраста» откроются в 2020 году в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В 2020 году в регионе откроются 13 «Клубов золотого возраста», ранее их называли Домы для ветеранов. Переименование произошло для расширения категории посетителей.

Учреждения создаются для организации пожилых людей и повышения их социально-культурной активности.

- В клубах начнут работу кружки различной направленности, например, музыкальные. Кроме этого, будут проводиться совещания ветеранского актива, литературные гостиные, концерты и выставки. Также посетители «Клуба золотого возраста» смогут получить психологическую и юридическую помощь или обучиться азам компьютерной грамотности, - сообщили в администрации региона.

Первое учреждение открылось в Рудне.