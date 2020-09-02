3 сентября смоляне увидят грандиозное световое шоу. Фото: instagram.com/russmash.

Акция «Борьба за Победу» пройдет в честь Дня окончания Второй мировой войны в 7 городах России. В 20.30 на площади Ленина в Смоленске зажгутся масштабные видеопроекции и организаторы расскажут жителям, какую роль сыграл их город в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.

- Красочные масштабные видеопроекции и визуальные образы продемонстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии преодолеть все тяготы Второй мировой войны и приблизить Великую Победу над фашизмом. Это уникальный экскурс в историю города, - отмечают в администрации региона.

Отмечается, что инсталляции о борьбе за Победу озарят улицы, напомнят о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, колоссальном человеческом подвиге, наследником которого ощущают себя граждане России.

Репетиция с включением установок прошла накануне вечером.