Молодые зубрята попали в объектив фотоловушки в Смоленском Поозерье

Молодые зубрята попали в объектив фотоловушки. Фото: пресс-служба нацпарка.

Два молодых зубренка попали в объектив фотоловушки в конце августа в южной части парка в Гобзянском лесничестве в районе озера Букино, сообщает пресс-служба нацпарка.

- На съемках мы видели несколько зубрят, но специалисты, осматривавшие запись, пришли к выводу, что это третья зафиксированная двойня, зубрята, как и положено всем копытным, вероятно родились апреле, - комментирует заместитель директора парка по охране территории Георгий Рагонский.

По информации от госинспекторов и данных фотоловушек, сейчас стадо зубров разделилось на несколько групп, пар и одиночек. Зимой запланировано проведение учета стада. После станет известно о численности парнокопытных, обитающих сейчас на территории Смоленского Поозерья.

Ранее в Поозерье установили вышку для отстрела волков – это позволит обезопасить жителей близлежащих населённых пунктов от возможных нападений хищников. Напомним, животные за зиму загрызли 14 собак.