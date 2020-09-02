В сквере Памяти Героев начали возводить мемориальное панно. Фото: администрация г. Смоленска.

Мемориальное панно «Бессмертный полк» начали возводить в сквере Памяти Героев. Рабочие приступили к монтажу гранитных плит с фотографиями смолян – участников Великой Отечественной Войны. Всего таких фрагментов 120, на каждом от 30 до 40 снимков.

Также продолжается реконструкция самого сквера - завершены работы по замене брусчатки от памятника с орлами до площадки перед Вечным огнем, заменено газовое оборудование.

Окончание работ и открытие сквера намечено на 25 сентября.

Ранее завершили благоустройство сквера у Танка Т-34.