В Смоленской области железнодорожники провели Урок безопасности на переезде. Фото: пресс-служба МЖД.

В День знаний железнодорожники Смоленского региона МЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции провели урок безопасности на переезде станции Красный Бор для учащихся расположенной рядом средней школы №5, сообщает пресс-служба компании. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. Мероприятие в таком формате проходит впервые в связи с ограничением посещений школ и организовано в рамках акции «Детям – безопасную железную дорогу!».

Перед началом занятий сотрудники Смоленской дистанции пути и правоохранительных органов встречали на железнодорожном переезде идущих на занятия школьников и раздавали им, а также их родителям, специальные буклеты-памятки.

Железнодорожники рассказали школьникам, что железная дорога является зоной повышенной опасности и какие правила необходимо строго соблюдать, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры. Они обратили особое внимание ребят на то, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах. Благодаря такой наглядности ребята быстрее приобретут навыки безопасного поведения.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей в начале учебного года провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Важно, чтобы и родители соблюдали правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, подавая наглядный пример детям. Кроме того, можно использовать приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.