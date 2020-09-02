Трамваи поедут по улице Николаева в Смоленске через две недели

Николаева обещают открыть через две недели. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Полноценное движение трамваев будет восстановлено после завершения дорожных работ на Николаева, на укладку полотна необходимо порядка 15 дней, сообщил глава города Андрей Борисов.

Между тем, на улице продолжаются работы по асфальтированию проезжей части, также рабочие укладывают брусчатку на пешеходных дорожках. Основные работы ведутся от ТЦ "Центрум" до перекрестка с проспектом Гагарина.

Ранее на ряде участков были демонтированы временные пешеходные переходы. Смолянам приходилось использовать ловкость и смекалку, чтобы попасть с одной стороны дороги на другую.