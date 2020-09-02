В сквере «Крылатые земляки» в Смоленске посветлеет к середине сентября. Фото: администрация г. Смоленска.

В сквере «Крылатые земляки» в Смоленске станет светлее к середине сентября, сообщил глава Смоленска Андрей Борисов во время прямого эфира с губернатором Алексеем Островским. Кроме того, по просьбам местных жителей там планируют установить дополнительные лавочки и спортивные элементы.

Ранее местные жители обратили внимание, что ряд конструкций у самолета погасли.

Напомним, сквер отремонтировали в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2018 году.