Что в тарелке у школьника?

Фото: из архива администрации Смоленской области.

Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, президент Владимир Путин объявил о введении в школах страны бесплатных обедов для учащихся 1-4-х классов. Средства на эти цели общеобразовательные организации получат из федерального, регионального и местного бюджетов.

Отметим, что согласно поручению губернатора во всех муниципалитетах Смоленщины такая мера поддержки реализовывалась и раньше. А федеральное софинансирование, выделяемое в нынешнем году, позволит не просто сделать обеды для учащихся более вкусными, но и повысить качество школьного питания.

Также решается вопрос по разработке единого меню для всех образовательных учреждений Смоленской области. В департаменте по образованию считают: это даст дополнительную уверенность в том, что все дети будут питаться качественно.

Если переводить на язык цифр, получается, что в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ Смоленская область получит на питание младших школьников федеральную субсидию в размере почти 126 млн руб., а региональное софинансирование составит свыше 18 млн руб. Денежные средства уже распределили между всеми муниципалитетами. Кроме того, накануне нового учебного года провели и большую подготовительную работу. По необходимости в школьных пищеблоках сделали косметический ремонт, приобрели новую посуду и современное оборудование.

И.о. начальника департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина заверила, в Смоленской области все необходимые мероприятия в соответствии с требованием Министерства образования РФ исполнены в полном объёме. И с 1 сентября 2020 года все ученики смоленских школ 1-4-х классов будут получать бесплатное горячее питание.

Губернатор Алексей Островский поблагодарил подчинённую за проделанную работу и поддержал её предложение по поводу единого меню: «Считаю абсолютно правильным составление универсального меню, чтобы дети из всех муниципальных образований нашей области питались одинаково хорошо».