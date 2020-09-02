40 площадок отроют в Смоленске для участников «Диктанта Победы» . Фото: Андрей Смирнов.

Площадки начнут работать с 12:00. Написать исторический тест можно будет и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В этом году проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны сможет каждый - 40 площадок откроются в музеях, библиотеках и учебных заведениях. В областном центре всех желающих приглашают в Центральную библиотеку им. Н.С. Клестова-Ангарского, Центр дополнительного образования №1 и музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Ранее стало известно, что к акции также присоединились воинские части, Военная академия, кадетский корпус, МВД и Росгвардия. А школьники написали пробный тест.

- «Диктант Победы» - это не просто акция, это наша память о героях Великой Отечественной войны, - образщает внимание Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. - Проходят годы, уходят те, кто видел войну своими глазами, остается только память, которая живет в наших с вами сердцах. В год 75-летия Победы мы еще раз вспомним имена тех, кому мы будем вечно благодарны за мир и свободу.