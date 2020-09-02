Газ придет в семь населенных пунктов Смоленской области.​ Фото: pixabay.com

2021 году в Смоленской области начнется реализация нового соглашения между регионом и ПАО «Газпром». До 2025 года планируется построить шесть межпоселковых газопроводов протяженностью 160 км. Будут сооружены 103 км газопроводов-отводов и две газораспределительные станции. Старые сооружения будут реконструированы, сообщает администрация региона итоги рабочей встречи Губернатора Алексея Островского с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Голубое топливо придет в 6,5 тысяч домов. К 2026 году уровень газификации поднимется с 76,6 процентов до 79.

Соглашение должно улучшить газоснабжение в пяти районах области - Велижском, Гагаринском, Руднянском, Угранском и Шумячском.

- За последние 5 лет по программе газоснабжения и газификации Смоленской области достигнут очень хороший результат: 76,6% – это средний уровень по области, и он выше, чем средний по России. Самое главное, что в городах и поселках городского типа газификация – 99,9%. На селе этот уровень ниже, поэтому приоритет на ближайшее время – это газификация села, - отметил председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер.