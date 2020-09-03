Репетиция грандиозного светового шоу прошла в Смоленске. Фото: instagram.com/russmash.

В Смоленске пройдет грандиозная патриотическая акция — 3 сентября в 20.30 в небе над площадью Ленина покажут световое шоу, которое расскажет жителям региона о победе в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Накануне прошла репетиция шоу — в ночное небе запустили сотни разноцветных светодиодов, чтобы проверить качество картинки.

- Красочные масштабные видеопроекции и визуальные образы продемонстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии преодолеть все тяготы Второй мировой войны и приблизить Великую Победу над фашизмом. Это уникальный экскурс в историю города, - отмечают в администрации региона.