В центре Смоленска временно ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.

До 23.00 в центре Смоленска будет ограничено движение транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Большая Советская до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова, Кирилла и Мефодия, Ленина, Пржевальского (от дома 1 до дома 9).

Сотрудники городской администрации просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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