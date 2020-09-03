Благоустройство Парка Пионеров в Смоленске завершится через неделю. Фото: администрация г. Смоленска.

Благоустройство Парка Пионеров в Смоленске завершится через неделю, сообщает городская администрация. На территории зеленой зоны уже установили столбы освещения, завершаются работы по укладке брусчатки.

- На прошлой неделе строители произвели заливку бетонной чаши фонтана и проложили внутренние коммуникации. В ближайшее время будут собраны другие элементы, - сообщили в пресс-службе администрации г. Смоленска.

О начале строительных работ ранее писала “КП”.