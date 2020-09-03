В Смоленской области санавиация помогла новому пациенту. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

Еще одному пациенту оказана медицинская помощь с применением средств санитарной авиации. Получив черепно-мозговую травму, мужчина проходил лечение на базе областной больницы, а потом вертолетом возвращен в районное учреждение для прохождения дальнейшего лечения.

- Длительная перевозка на автомобиле могла неблагоприятно сказаться на здоровье пациента, поэтому было принято решение доставить его до больницы вертолетом. 30-минутный перелет прошел успешно, - сообщила заместитель начальника департамента по здравоохранению Ольга Стунжас.

Со дня своего первого вылета — июля 2020 года — вертолет санавиации использовался десятки раз для оказания помощи пациентам, в том числе и консультативной. В разные районы области вылетали реаниматологи, кардиологи, травматологи, хирурги и др. врачи. На месте принимались решения о необходимости того или иного лечения.

Развертывание службы санавиации в регионе было осуществлено в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Вертолёт «Ансат» оснащён всем необходимым оборудованием, вплоть до чемоданов для оказания скорой и гинекологической помощи, проведения детской реанимации и прочее.