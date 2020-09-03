Смолянин до смерти во время ссоры забил родного брата. Фото: pixabay.com.

В Шумячском районе 29-летний мужчина ногами избил родного брата, с которым подрабатывал в соседней деревне, а когда увидел, что тот не может идти, оттащил к дому и оставил у обочины. Полученные мужчиной 1982 года рождения травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Конфликт мужчин произошел 2 сентября в деревне Слобода. О не подающем признаки жизни мужчине сообщили местные жители, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело.