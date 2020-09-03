Сельским учителям в Смоленской области помогут с оплатой ЖКХ. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В 2020 году в Смоленской области 7,5 тысяч сельских учителей пенсионного возраста смогли воспользоваться субсидией на оплату коммунальных услуг. Такая мера социальной поддержки уменьшает расходы пенсионеров на оплату счетов за жилье, отопление и свет.

На сегодняшний день рассматривается вопрос продления субсидий до 2023 года. Изначальный срок действия льгот должен выйти уже в декабре. Данная мера социальной защиты потребует порядка 21,3 млн рублей из бюджета области.

- Предоставление тех или иных мер господдержки, направленных на улучшение качества жизни смолян, остается одним из приоритетов социальной политики, которую проводит Администрация региона. Ежегодно при формировании бюджета мы ставим задачу сохранить его социальную ориентированность, чтобы более 60% расходов приходилось на сферы здравоохранения, образования, - отметил Алексей Островский.

Также губернатор дал указание своему профильному заместителю зарезервировать средства, необходимые для сохранения социальной субсидии.