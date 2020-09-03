60 процентов смолян получат прививку от гриппа. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области планируется вакционировать не менее 60 процентов жителей. Такое решение приняла комиссия в состав которой вошли представители городской администрации, Роспотребнадзора и управления образования и молодежной политики.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что проведение массовой вакцинации против гриппа в этом году приобретает особое значение. В первую очередь, важно, чтобы вакцину получили представителей группы риска.

- К ним относятся переболевшие COVID – 19, поскольку не известно, как эта инфекция влияет на состояние противовирусного иммунитета – нельзя исключить ее способность утяжелить течение гриппа. В группу риска также входят медицинские работники, работники сфер образования, торговли, коммунального хозяйства, - отметили в пресс-службе администрации.

Ранее «КП» писал, что вакцина «Совигрипп» прибудет в регион в ближайшее время.