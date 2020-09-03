Под Смоленском задержали мужчину, находившегося в розыске. Фото: ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

3 сентября под Смоленском задержали мужчину, находившегося в розыске, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ РФ по региону. Он шел пешком недалеко от основных транспортных маршрутов области.

При проверке документов выяснилось, что у смолянина есть судимость и он ранее был объявлен в федеральный розыск за нарушение порядка отбывания условного наказания. Мужчина отправлен в отдел полиции по Рославльскому району.

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