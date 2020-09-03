Более 150 смолян приняли участие в «Диктанте Победы». Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области работали 40 площадок, где все желающие могли проверить свои знания истории. Участникам предложили ответить на 25 вопросов. Им предстояло вспомнить наименования крупных сражений, имена военачальников, расположить события Великой Отечественной войны в хронологическом порядке.

«Диктант Победы» писали в музеях, школах, воинских частях, Военной академии и Кадетском корпусе — открыто 40 участков.

В Смоленске одной из крупнейших площадок стал музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». К акции присоединился Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Отметим, самому возрастному «экзаменуемому» 83 года.