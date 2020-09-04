В Смоленской области отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет, что ребенок находится в детском доме. Сотрудники регионального управления ФССП рассказали о вопиющем случае безразличия.

Мужчину неоднократно привлекали к ответственности за отказ содержать ребенка, но отцовские чувства в нем так и не проснулись. Тогда все материалы дела были переданы в суд. На состоявшемся накануне слушании нерадивый отец был приговорен к 8 месяцам обязательных работ.