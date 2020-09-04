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В Смоленской области отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет

Мужчину неоднократно привлекался к ответственности за отказ в содержании ребенка, но отцовские чувства в нем так и не проснулись
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет. Фото: УФССП России по Смоленской области.

В Смоленской области отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Отец-алиментщик выделил ребенку 100 рублей за пять лет, что ребенок находится в детском доме. Сотрудники регионального управления ФССП рассказали о вопиющем случае безразличия.

Мужчину неоднократно привлекали к ответственности за отказ содержать ребенка, но отцовские чувства в нем так и не проснулись. Тогда все материалы дела были переданы в суд. На состоявшемся накануне слушании нерадивый отец был приговорен к 8 месяцам обязательных работ.