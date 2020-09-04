В Смоленской области пациентов больниц заставят проходить опрос. Фото: департамент по здравоохранению.

Опыт предупредительного контроля для недопущения распространения коронавирусной инфекции, который внедрил Перинатальный центр, намерены распространить на другие больницы региона, сообщает департамент по здравоохранению в соцсетях.

Сообщается, что вновь прибывшим пациентам предложат пройти опрос, который позволит выявить риски возможного носительства вируса. Если у врачей возникнут сомнения, пациента не некоторое время заселят в санитарную зону, где ему будет сделан тест на Covid-19, а после, когда сомнения будут развеяны, переведут в общую палату.

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