«Диктант Победы» написали пенсионеры, ветераны труда, военные, студенты и дети. Фото: Андрей Смирнов.

Участником «Диктанта Победы» стал и секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Исторический тест Игорь Васильевич писал в музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». К слову, на площадке прибыли более 70 участников.

В прошлом году, 7 мая, мы впервые писали «Диктант Победы». Несмотря на то, что площадки для него были организованы всего в пяти городах, он вызвал большой резонанс в обществе. Сегодня у нас в регионе диктант пишут уже на 42 площадках. Мы видим, что в музее Великой Отечественной войны исторический тест пришли написать и пенсионеры, ветераны труда, военные, студенты и совсем юные смоляне. Всех нас объединяет неравнодушное отношение к истории. Наша главная задача – сберечь и сохранить великую память. Сегодня - день окончания Второй мировой войны. Стены музея помогут участникам успешно написать тест, ведь здесь особая атмосфера, - сказал Игорь Ляхов.

Он поблагодарил всех, кто сегодня пришел проверить свои знания и отдать дань уважения подвигу предков. «Мы вместе всенародно бережем историю наших победителей. История страны – главное достояние нашего народа», - подытожил Игорь Ляхов.

Напомним, 3 сентября в Смоленской области работали более 40 площадок. Свыше полутора тысяч участников написали «Диктант Победы».