Свидетелей серьезной аварии под Вязьмой просят помочь следствию. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Около 20.30 31 мая 2020 года на 5-м км автодороги “М1 - Туманово - Шуйское” под Вязьмой произошла серьезная авария - на трассе столкнулись “ВАЗ 2106” и Nissan Primera. За рулем “ВАЗа” находился водитель 1998 года рождения. Кто управлял иномаркой установить не удалось.

В результате аварии пострадал 29-летний пассажир “ВАЗа”. Врачи квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области просит всех возможных очевидцев ДТП помочь следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.