В центральном парке Смоленска появится новый арт-объект. Фото: администрация г. Смоленска.

Новой достопримечательностью Смоленска может стать Ежик. Известного персонажа детских стихов смоленского поэта Бориса Соколова скоро установят в Лопатинском саду.

На протяжении многих лет творчества Соколова Ежик нес растущему поколению ценности добра и мира. В стихотворных сказках персонаж осваивал различные профессии. Герой становился спортсменом, волонтером и врачом, но всегда оставался наделенным только положительными качествами.

Новый арт-объект будет установлен в ближайшее время возле лодочной станции в Лопатинском саду. В данный момент там укладывают брусчатку, сообщили в пресс-службе мэрии.