В Смоленской области обороняясь мужчина застрелил пьяного соседа. Фото: pixabay.com.

33-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в Гагаринской районной больницу. По информации сотрудников СУ СК России по Смоленской области, он пострадал от рук соседа, который обороняясь, совершил смертельный выстрел из зарегистрированного охотничьего ружья.

Конфликт между мужчинами произошел накануне. Нетрезвый сосед во дворе дома повредил машину знакомой и спровоцировал конфликт с соседом. Мужчина, увидев состояние дебошира, ушел домой. Но нетрезвый сосед не унимался и, взяв нож, пытался проникнуть в квартиру к мужчине.

Видя неадекватное состояние человека, мужчина достал из сейфа ружье и дважды выстрелил, первый выстрел был предупредительным, - сообщили сотрудники следкома. - Второй оказался смертельным.

В органах отмечают, что следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

- С учетом поведения потерпевшего версия подозреваемого о том, что он действовал в пределах необходимой обороны будет тщательно проведена следственным путем и в случае подтверждения, его действия будут переквалифицированы, - сообщили в ведомстве.