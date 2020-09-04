Памятник Марии Октябрьской установят в Смоленске. Фото: Андрей Смирнов.

7 сентября 2020 года в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается ...» в Сквере памяти Героев в Смоленске состоится открытие памятника Марии Васильевне Октябрьской. В годы Великой Отечественной войны она собрала средства на строительство танка Т-34 и стала командиром боевой машины, на которой сражалась с немецко-фашистскими захватчиками. Жизнь Марии Васильевны оборвалась от смертельного ранения, полученного в ожесточенном бою. Прах отважной женщины покоится у подножия Смоленской Крепостной стены.

Отмечается, что на памятнике будут обозначены две даты рождения героя, потому как подлинная дата ее рождения неизвестна.

Митинг и церемония открытия памятника состоится в 11.00. 0+

Ранее в Смоленске показали пятиминутное световое шоу, которое напомнило смолянам о том, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне.