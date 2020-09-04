Вакцина от гриппа поступила в поликлиники Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В областные учреждения здравоохранения поступила отечественная вакцина «Совигрипп» без консерванта для иммунизации детского населения, сообщает департамент по здравоохранению. С 4 сентября сделать прививку могут дети в возрасте от 6 месяцев и беременные женщины.

— В состав вакцины входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидемиологический сезон 2020/2021, — сообщает пресс-служба департамента в соцсетях.

Ранее "КП" сообщала, что больницы планируют проводить опрос пациентов, которым нужна госпитализация.