Умер смоленский депутат Павел Беркс. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.

Родился Павел Михайлович в Рязанской области, а после окончания Смоленского медицинского института продолжил трудиться на Смоленщине. С 1997 начал политическую карьеру — работал в Смоленской областной Думе и Совете Федерации - 2003-2007 гг.

Жизнь Павла Беркса оборвалась 4 сентября 2020г.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Павла Михайловича.

Ранее - марте 2020-го - не стало главного врача четвертой поликлиники Андрея Бовбалана.