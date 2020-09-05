В Смоленске открыли бюст герою войны Андрею Воробьеву. Фото: пресс-служба линейного отдела МВД России на станции Смоленск.

Бюст установили рядом с линейным отделом МВД России на станции Смоленск, где милиционер Андрей Воробьев начинал свой профессиональный путь в органах внутренних дел на транспорте.

Памятник создал скульптор Владимир Иванов, член Общественного совета при УТ МВД России по ЦФО. Он воссоздал бюст погибшего милиционера по имеющейся в архиве фотографии. Художник тонко передал едва заметный прищур, с которым офицер смотрит с черно-белого снимка.

В Смоленске открыли бюст герою войны Андрею Воробьеву. Фото: пресс-служба линейного отдела МВД России на станции Смоленск.

Его мы ждали несколько лет. Теперь бронзовый герой ежедневно будет встречать и провожать со службы сотрудников транспортной полиции Смоленска, - отметил Начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.