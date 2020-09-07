В Смоленске в сквере «Крылатые земляки» установили скамейки-качели. Фото: администрация Смоленска.

Четыре дополнительные скамейки-качели появились в сквере «Крылатые земляки». Об этом попросили жители Заднепровья в ходе недавнего прямого эфира губернатора Алексея Островского и мэра Андрея Борисова.

Ранее местные жители обратили внимание властей на проблемы с освещением. Декоративная подсветка гаснет не в первый раз.

А в Реадовском парке обещают провести благоустройство. Смоляне отмечают, что там опасно гулять во время ветра - аварийные деревья могут упасть прямо на голову.