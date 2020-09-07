На двух улицах в Смоленске отключат горячую воду. Фото: pixabay.com.

До 11 сентября в домах №8, 10 по улице Докучаева и №23/8, 25 по улице Ленина может пропасть горячая вода. С 7 сентября «Смоленсктеплосеть» будет проводить плановую проверку оборудования. В пресс-службе администрации Смоленска отмечают, что, если приборы будет исправны, вода будет возвращена через несколько часов.

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