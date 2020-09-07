В Смоленске идет приём заявок на участие в конкурсе «Студент года». Фото: из архива администрации Смоленска.

В Смоленске пройдёт ежегодная премия «Студент года». Принять участие в конкурсе может любой учащийся очного отделения ВУЗа, начиная со 2 курса обучения.

Выбирать лучших студентов будут в 4 номинациях: «Интеллектуальный потенциал», «Творческий взлёт», «Спортивный пьедестал» и «Общественная активность.

Сейчас проходит приём заявлений на присуждение премии, который продлится до 12 октября. Документы нужно подать по адресу улица Карла Маркса, дом 10, 2-й этаж, кабинет 11. Лучших студентов выберут по итогам их деятельности за учебный год.