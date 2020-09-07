В Смоленске посетительница кафе украла барсетку с деньгами. Фото: pixabay.com.

Посетительница кафе украла сумку с документами и деньгами, которую случайно забыл отдыхавший также в общественном заведении мужчина.

Найти подозреваемую удалось достаточно быстро — женщина попала в объектив камер, работающих в кафе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В УМВД России по Смоленской области сообщают, что сумка, в которой помимо документов находилось 8000 рублей, передана владельцу.

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