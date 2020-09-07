В сквере под Смоленском появился новый Арт-объект. Фото: пресс-служба Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

Сквер рядом со швейной фабрикой «Орёл» в Сафоново теперь украшает композиция «Семья». Новый Арт-объект появился в городе в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Местные власти также попросили жителей города придумать для сквера новое название. Среди вариантов были озвучены «Семейный» и «Центральный».

Ранее «КП» писала о другом арт-объекте, установленном в Сафонове.