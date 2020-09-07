В Смоленской области перед переходами появились предупреждающие надписи. Фото: отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Школьники и Госавтоинспекция провела очередную профилактическую акцию, направленную на привлечение внимания пешеходов. У образовательных учреждений в Монастырщине Госавтоинспекция и школьники нанесли на тротуары надписи «Возьмите ребенка за руку», «Пешеход! Убедись в безопасности перехода», «Сними наушники». В полицейском ведомстве возлагают надежду, что рисунки привлекут внимание пешеходов и заставят задуматься о безопасности.

Ранее в Печерске сбили женщину. Пешеход скончалась до приезда скорой помощи.