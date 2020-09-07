Погрузка в Смоленском регионе МЖД увеличилась на 28% в августе. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в августе 2020 года составила 293 тыс. тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Железной дорогой погружено:

- черных металлов – 10,3 тыс. тонн (рост в 8 раз к августу 2019 года);

- химических и минеральных удобрений – 173,4 тыс. тонн (+21,4%);

- строительных грузов – 78,9 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

- лесных грузов – 5,1 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

По итогам 8 месяцев текущего года Смоленский регион увеличил погрузку к установленному плановому заданию на 6,3%.