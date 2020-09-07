Власти назвали причину темных улиц в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С приближением осени жители областного центра с удивлением обнаружили, что фонари на ряде пешеходных улиц и дворов почему-то не горят, хотя весной в регионе прошла масштабная программа по модернизации уличного освещения - заменено около 14 тысяч старых светильников на светодиодные, отличающиеся низким потреблением электроэнергии и более ярким светом.

Выяснилось, что старые сети не в состоянии справиться с нагрузкой.

- Еще в прошлом году Смоленск освещался на 20-30% от необходимого объема. Когда мы полностью поменяли световое оборудование и шкафы управления им, то выяснилось, что изношенные сети МРСК не выдерживают новой нагрузки. Результатом чего явились частые аварийные отключения различных участков уличной сети, - подчеркнул Андрей Борисов.

На совещании в администрации директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» Сабир Агамалиев пообещал за две недели закрыть все заявки.

- Компанией сформирована 1 аварийная бригада, однако в настоящее время идёт привлечение дополнительных сил и в ближайший момент «Смоленскэнерго» укомплектует от 3 до 5 бригад для обслуживания сетей в областном центре и оперативного устранения заявок на неработающее освещение, - пообещал представитель филиала.